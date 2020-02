Hiphop-artist til Parken

Klokken 12 tirsdag annonserte Parkenfestivalen nytt slipp til hovedscena kommende festival. Denne gangen ble det et slipp til ungdommene og de som er glad i hip-hop.

Festivalen la dette ut på sin facebookside i dag:

– Den kritikerroste hiphop-artisten Danny Brown er klar for Parkenfestivalen 2020! #uknowwhatimsayin

Brown fra Detroit vokste opp i et hjem fylt med musikk via sin far som var en lokal DJ. Han ble dermed tidlig introdusert for klubbmusikk og hiphop, noe som førte til at han fra tidlig alder drømte om å bli en av verdens største rappere, og han er på god vei. Amerikaneren har laget musikk siden midten av 2000-tallet, men slo ikke skikkelig gjennom før albumet «XXX» i 2011. Da var han allerede 30 år, nærmest en gammel mann å regne i hiphop-sammenheng. Med ødelagte fortenner og en skjærende stemme leverte den unike artisten rå beskrivelser av et liv med vold, kriminalitet og narkotika, ispedd noen mildt sagt obskøne seksuelle metaforer. To år senere kom «Old», som av mange regnes som den beste hiphop-plata i 2013. Ei plate VG ga terningkast seks, skriver Avisa Nordland.

– Bodø har bestandig vært en hiphop-by, og Parken har så langt det vært mulig bestandig hatt kvalitets hiphop på menyen. Og det å kunne bekrefte en av de heteste artistene i hiphop-verden akkurat nå, er rett ut fantastisk. Vi så han i fjor på Prima Vera Sound og det må være noe av det beste vi har sett noen gang, så forventningene til Danny Brown på Parken er skyhøye hos oss. Dette blir en av årets absolutte godbiter. Garantert!

Det sier Gøran Aamodt i Parkenfestivalen i en pressemelding.