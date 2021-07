HMKGs avslutningskonsert i Stormen

Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps avslutter sin landsturné i nord-Norge med en storslått festkonsert i Stormen konserthus.



Musikktroppen er satt sammen av et signal- og et janitsjarkorps, som løser oppdrag både sammen og hver for seg. Denne kvelden er begge korps på scenen, og klare for å gi publikum et variert program.

Etter 8 måneder med små muligheter til å ha live konsert med live publikum, blir dette den største happeningen for gardistene på konsertfronten så langt.

Vi har hatt besøk av dirigent Bjørn Bogetvedt og gardist fra Fauske, Tobias Høssung. Hør vår prat her: