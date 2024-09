H*nning hyller elskerne i ny låt

Fredag er artisten H*nning aktuell med ny låt.

Låta, med tittelen Typsik RnB, er en hyllest til elskerne og de som befinner seg i situationships. Begrepet situationship har blitt et vanlig ord for å beskrive den moderne datingkulturen – Man gjør kjærestelignende ting, uten å egentlig være kjærester. Et slags mellomstadium.

Til tross for at låta tar for seg noe sårt, er det også en festlåt til ære for alle elskerne. En hyllest til leken og kjemien som oppstår mellom to mennesker. Om så bare for en stund.

Henning David Williams forteller at målet med musikken er å kanalisere nordnorsk, samisk, kvensk, skeiv og digital kultur gjennom beats og bars. Intet mer, intet mindre.

Vi tok en prat med H*nning i forkant av låtslippet.

