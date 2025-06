Hoanna slipper låt om å være skeiv på bygda

Anna Holand, kjent under artistnavnet Hoanna, elsker damer og øyer.

Søndag 15. juni slapp hun singelen Lesbøyværing – En personlig låt om å være skeiv på bygda.

Låta er en hyllest til alle som tør å være annerledes, men også en kjærlighetserklæring til bygda.

Det er heller ikke tilfeldig at låta slippes i juni, kjent som pride-måneden.

Vi har tatt en prat med artisten, som for tiden er ute på turné. Fredag 20. juni står hun på scenen under i de nye lokalene til Melkebaren. Holand lover god stemning under konserten.

Hør innslaget her: