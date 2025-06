Hobbel slipper låt med ny selvtillit

Det Bodø-baserte bandet Hobbel slipper låt, med en helt annen selvtillit enn før.

– Vi er jo Norges beste band, sier Anders med et smil.

Vokalist Sara Hobbelstad beskriver musikken deres som låter man nyte på lange kjøreturer.

Fredag 27. juni slippes låta October will be the death of me. Her kom tittelen først, og låta ble skrevet rundt følelsene den vekket.

– Hadde låta vært med i en film, ville den dukket opp i akt to, i den mest depressive scenen, sier Anders.

Sara og Anders besøkte oss i studio dagen før låtslipp.

Hør innslaget her: