Hold deg oppdatert med Bodø Live

Torsdag 24. april var en rekke lokale kulturaktører samlet i Stormen Konserthus for å få med seg lanseringen av Bodø Live – en ny, digital felles kalender for byens innbyggere, tilreisende og arrangører.

Kalenderen retter seg mot alle som er nysgjerrig på hva Bodø har å by på.

– Dette er en kultur- og opplevelseskalender for alle, sier Rasmus Adrian, direktør i Stormen. Han understreker at dette er en del av samfunnsoppdraget om å gjøre kultur mer synlig og tilgjengelig for alle.

Det er Stormens som står bak konseptet, men det er opp til arrangørene selv å legge inn alt av konserter, teaterforestillinger, fotballkamper osv.

Kalenderen byr på en rekke funksjoner, enten du leter etter et spesifikt arrangement, en dato eller en kategori.

Vi var tilstede under lanseringen. Hør mer om hvordan det gikk i innslaget under:

Se nedtellingen her: