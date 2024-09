For 20 år siden hadde Fargespill i Bergen sin urpremiere.

Tilfeldighetene førte Ole Hamre sammen med en gruppe ungdommer som nylig hadde ankommet Norge som flyktninger.

Hamre lot seg fascinere av det ungdommene hadde å by på, og et fargerikt univers fylt med sang og dans fra ulike land og kulturer åpnet seg. Dette dannet grunnlaget for Fargespill. I senere tid har Fargespill-universet spredt seg til flere deler av landet, og i år settes Fargespill Nord-Norge opp som en del av Bodø 2024.

Her møtes ungdommer på tvers av språk og kulturer, inspirerer og lærer av hverandre, samtidig som nye vennskap dannes.

– Hvis du vil lære noe, må du treffe noen som ikke ligner på deg. Da lærer du mest, sier Hamre med et varmt smil.

Vi tok en prat med Hamre og 14 år gamle Konstantin, som lørdag står på scenen i Stormen Konserthus. Konstantin har deltatt i Fargespill Bodø flere ganger tidligere og ser frem til premieren.

Hør hele innslaget her: