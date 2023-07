Opprigg, ryddehjelp og båndsalg. Ingen festivaler hadde gått rundt uten frivilligheten og Opptur er intet unntak.

Vi har tatt en prat med Cecilie Haukland om årets festival, frivilligheten og «Opptur-familien».

Haukland har vært med siden 2017 og ble bitt av basillen, som hun selv sier.

Hvorfor strømmer frivillige tilbake år etter år og hva kan man bidra med under årets festival?

Opptur trenger fortsatt folk. Hør hele innslaget under og trykk her for å melde deg som frivillig: