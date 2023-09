H*nning til Dama Di: – Jeg tæsja sko fra Central Cee

Artisten H*nning, eller Henning David Williams som han egentlig heter, returnerer til gamle trakter for å skape liv på Dama Di førstkommende torsdag.

Vi har tatt en prat med rap-artisten, som nylig ga ut låta «Peng Bao». Låta handler om noe så freidig som «booty calls fra cutie boys med tracksuits og belt bags». Med andre ord, skaphomofile som ringer for en såkalt «booty call».

Ideen til låta oppsto etter et aldri så lite skotyveri.. Eller var det kanskje en gave?

Historien skulle ha det slik at Williams ble satt opp som sjåfør for artisten Central Cee under en festival i Oslo i 2022. Da Central Cee var ferdig med sitt, skulle Williams kjøre ham tilbake til privatflyet sitt. Alt gikk som smurt, men da Williams skulle kjøre tilbake, oppdaget han et par sko i baksetet. I Williams sin størrelse. Dette fikk ham til å tenke. Var det en gave? En glipp? Et tegn fra universet?

Videre setter H*nning lys på mangelen av skeive forbilder i det norske hiphop-miljøet. De finnes, men tør ikke komme fram. Dette ønsker H*nning å gjøre noe med.

Kom på Dama Di førstkommende torsdag klokken Halv Ti