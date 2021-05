Ida Maria med ny musikk

På singelen «Dirty Money» reflekterer Ida Maria over sin egen posisjon som rockestjerne. Hun har sett seg mektig lei av rikinger som tjener seg søkkrik på andres hardt arbeid, og bransjefolk og media som tvangsfôrer oss med usunne kvinneidealer.

– Jeg kjemper for at kvinner skal kunne blomstre i musikkbransjen uten å dolle seg opp etter normer laget gamle gubber. Jeg er så stolt over andre sunne kvinneidealer som Aurora, Zara Larsson, Girl In Red og Sigrid. Endelig kan jeg være meg selv uten å bli dømt nedenom og hjem, selv om det har kostet sitt å stå fast på prinsippene sine over tid, forklarer Ida Maria.

I musikkbransjen – spesielt i USA – er det veldig mye overflatisk. De har på en måte en annen kultur enn det vi har i europa og særlig i skandinavia. Der er det litt sånn at kvinner skal være mer til pynt og mannfolkene er de som tjener penger

Ida Maria høstet strålende kritikker verden over for sitt debutalbum «Fortress Round My Heart» i 2008 og de tilhørende singlene «Oh My God» og «I Like You So Much Better When You’re Naked».

Mens hun var utenlands, ble hun myntet som «Indie Rocker It Girl». Pitchfork påpekte hennes «kommanderende tilstedeværelse og seksuelle autoritet», og kalte debuten «An awesome Joplin-meets-the-Hold-Steady LP». NPR sammenlignet hennes «garasjepop» med en «Spunkier Beth Orton fronting The Strokes», mens Rolling Stone hevdet at hun var i slekt med «Nico-meets-Chrissie Hynde», og sammen med Elle kalte de henne «Norges hotteste Punk-Rock-eksport».