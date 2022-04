Miss Norway sender hvert år en kandidat til Miss Universe, som er verdens største skjønnhetskonkurranse. Moldejenta Ida Sofie Skinlo Sæter studerer journalistikk i Bodø og er nominert til skjønnhetskonkurransen.



Ida er 23 år gammel og har jobbet med avlasting for funksjonshemmede barn siden hun var 18 år gammel. Rettighetene til funksjonshemmede i Norge er et svært viktig tema for Sæter.

