Ingen blåfrostfestival i år

Den populære festivalen Blåfrost på Rognan har besluttet å avlyse årets utgave. Hør mer om det i dagens kulturnytt.

Øivind Holthe og Blåfrostfestivalen gikk tidlig ut å sa at festival blir det uansett, om så det bare ble 50 personer som fikk komme skulle de lage en liten festival, men slik ble det ikke.

Det bekrefter festivalsjefen som i en pressemelding meddeler at det ikke er forsvalig å arrangere festival nå.

– Slik smittesituasjonen er i Norge nå, og med bare én måned igjen til festival, har vi ikke noe annet valg enn å dra i nødbremsen. I skrivende stund er det kun lov å selge 10 billetter til kulturarrangement uten fastmonterte stolseter, det er ikke lov å selge alkohol i Norge, og smittetrenden er negativ over hele landet. Det sier seg selv at å fortsette å planlegge festival under slike forutsetninger er like uansvarlig som umulig, sier Holthe til AN.no.

Hør dagens kulturnytt her: