Inviterer til splitter ny festival i Bodø

Open Art: Kulturfestival for ungdom med nedsatt funksjonsevne

For aller første gang arrangeres Open Art, en unik kulturfestival for unge med nedsatt funksjonsevne, i Bodø fra 3. til 7. november. Målet med festivalen er å gi et kulturtilbud til ungdom som gjerne faller utenfor de tradisjonelle rammene. Gjennom en slik arena ønsker man at ungdommene skal kunne utforske gamle og nye interesser, samt oppleve mestring.

Festivalen tilbyr en rekke workshops innen dans, teater, musikk og kunst, og avsluttes med en spektakulær forestilling. Forestillingen er gratis og åpen for alle.

Den 15. oktober fikk vi besøk av Sjur Aslak Jensen fra Slå Dæ Ned og Miljøfabrikken i Bodø, samt Jan-Torstein Johansen fra ungdomsgruppa. Jan-Torstein ser fram til å møte nye ungdommer fra hele fylket og gleder seg til festival.

Festivalen er hovedsakelig rettet mot ungdom i alderen 13 til 30 år med nedsatt funksjonsevne, men også deltakere som er litt utenfor denne aldersgruppen er hjertelig velkomne.

For påmelding og mer informasjon, kan du klikke deg inn via denne lenken.

Påmeldingsfristen er 23. oktober 2024.

Hør innslaget her: