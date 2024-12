Jan Gunnar Hoff presenterer Heartlands

Fredag 20. desember inviterer Bodø Domkirke nok en gang til Nattjazz.

Nattjazz har rukket å bli en kjær førjulstradisjon for mange Bodø-væringer.

Musiker og komponist Jan Gunnar Hoff, som har bidratt med flere verk til arrangementet tidligere, er tilbake med et helt nytt stykke. Verket, som har fått tittelen Heartlands, har et sterkt fokus på klima, miljø og natur – temaer Hoff selv brenner for. Et verk som, i følge Hoff, tok rundt 8–9 måneder å ferdigstille.

– Jeg kan love en flott opplevelse, sier Hoff, som oppfordrer alle til å ta en pust i bakken før jul og nyte vakre toner i Bodø Domkirke.

Vi tok en prat med Hoff, noen dager før den store dagen. Hør innslaget her: