Jazz på tvers av generasjoner

Tirsdag 3. juni inviterer Bodø Unge Strykere, Bodø Orkesterforening og Midnattsolveien Småjazzband til en helt spesiell jazzkonsert.

Med et aldersspenn fra 7 til 79 år, er det ingen tvil om at konserten byr på et spennende repertoar for enhver smak.

Vi har tatt en prat med Ingunn Lindbach, styreleder i Bodø Unge Strykere. Hun forteller at vi nok står overfor et generasjonsskifte, men at interessen for jazz likevel er til stede hos de yngre.

Konserten finner sted ved Aspåsen Skole, tirsdag 3. juni klokken 19.00.

