– Jeg fikk musikkinteressen fra morsiden og hårfestet fra farsiden

Hva har en russelåt-produsent, isbader og syklist til felles?

Det må du nesten spørre Terje Berg om. Musikeren, kunsteren og låtskriveren gikk lei av å «kjede» publikum med treige låter og bestemte seg for en ting. Å aldri gjøre det igjen.

Torsdag kommer Berg til Dama Di for å servere ny musikk og morsomme historier.

Med kjappe låter og et humoristisk blikk på folk som kaster seg på trender i en alder av 40, for å nevne noe, vil dette bli en kveld du sent vil glemme.

Vil du trene lattermusklene dine er dette en perfekt aften for nettopp det!

Hele praten med Terje Berg hører du her: