– Jeg gikk mange runder med meg selv før jeg ba om hjelp

12. mars 2020 kom kontrabeskjeden. Norge skulle stenges ned og turneen Mikal Reinvik hadde sett fram til, måtte avlyses.

Dette førte til lange, tunge dager for Reinvik som nå sto uten jobb.

Hverdagen ble snudd på hodet og selv om Reinvik i utgangspunktet hadde planlagt en tid der kreativiteten kunne flyte og prosjekter planlegges, var realiteten en helt annen. Distraksjonene var mange og Reinvik byttet ut musikk med dataspill. Dagene gikk, brev forble uåpnet, oppvaskbenken full og kontakten med andre minimal.

Etter en stund ble det klart for Mikal at han var nødt til å be om hjelp. Dette satt langt inne for Reinvik som selv følte at han ikke var syk nok. Etter god støtte fra partneren sin, turte han til slutt å ta en prat med fastlegen. Reinvik ble overrasket over hvor godt tatt imot han ble av legen sin. Det føltes godt å vite at hjelp/utredning var i sikte.

Etter en lang prosess med samtaler og utredning ble det klart at Reinvik hadde ADHD og Reinvik kjente endelig brikkene falle på plass. Dette har inspirert Reinvik til å skrive låta «Ny Medisin», som ble sluppet fredag 15. september.

Reinvik, som tidligere er kjent som produsent for ELSK, MinTrio, Skarheim, Thale Krogtoft, og Ann-Iren Hansen, debutere nå som soloartist.

Dette har tydeligvis gitt mersmak, fordi Reinvik har ingen planer om å slutte med det første.

Hør praten med Reinvik her: