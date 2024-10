– Jeg har garantert tilbragt mer tid med Rune enn kona

Rune Gokstad og Øystein Bache har jobbet sammen i nærmere 40 år.

Det er ingen tvil om at den folkekjære duoen har tilbragt utallige timer sammen gjennom årene.

– Jeg har garantert tilbrakt mer tid med Rune enn med kona, sier Bache lattermildt, før han legger til at det heldigvis er visse ting han kun gjør med kona – uten Rune.

Vennskapet har ført til mange morsomme TV-øyeblikk, særlig i NRK-serien Team Bachstad, hvor Bache og Gokstad har reist verden rundt sammen.

I 2011 tok duoen over stafettpinnen fra Roald Øyen, og har siden ledet den norske befolkningen gjennom både påskenøtter og julenøtter. Årets store nyhet for Bodø-folket er at en av episodene i år spilles inn nettopp i Bodø – en fordel for dem som vil løse nøttene, ifølge Gokstad.

Vi tok en prat med Bache og Gokstad, som fredag 11. oktober inntar scenen på Scandic Havet. Her er det Team Bachstad som står i fokus, og publikum kan glede seg til å høre morsomme historier som aldri nådde TV-skjermen.

