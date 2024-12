Jørgen Nordeng om utsolgt Tungtvann-konsert, 2024 og veien videre

Tungtvann sin førjulskonsert i Svømmehallen Scene ble utsolgt på rekordfart!

2024 har vært et brakår for Jørgen Nordeng, der både Tungtvann og Joddski har gjenoppstått i løpet av året.

Joddski, som egentlig ble lagt i graven for fem år siden, våknet til live igjen da Nordeng skulle skrive en låt eller to. Sammen med sin gode kamerat Salvador Sanchez har han de siste månedene jobbet på spreng med albumet Hallelujastemning. Tre låter er allerede ute, med «Kvadrat» som siste singel. Selve albumet slippes i februar 2025.

Til tross for et år fylt til randen med Rockheim Hall of Fame-nominasjon, jubileumsalbum og operakonsert, har ikke Han Far tenkt å hvile på laurbærene – eller lene seg tilbake med julestrømpa, for den saks skyld. Fredag 20. desember er det klart for Tungtvann-konsert, og allerede tirsdag i neste uke inviterer Nordeng til Jøllemarked.

Hør mer om Jøllemarked, konserten og veien videre her: