Jørn Hoel anbefaler ikke å elske i sneen

Barndomskameratene Jørn Hoel og Steinar Albrigtsen har pakket både badehetter og badebukser når de inntar Svømmehallen Scene i Bodø førstkommende fredag.

Vi har tatt en prat med førstnevnte i forkant av konserten.

Jørn Hoel ser fram til å spille i Bodø, en by som bringer tilbake mange gode minner for ham. Til tross for Hoel sin ivrige interesse for TIL, har også Glimt en spesiell plass i hjerte til Tromsø-væringen. I den anledning trekker Hoel fram et av sine fineste minner fra Bodø, da han ble spurt av fotball-fanatiker, journalist og komiker Arthur Arntzen, bedre kjent som Oluf, om å opptre på et av 80-tallets populære Glimt-Show. Ja, svarte Hoel. Selvfølgelig ville han det. Det var bare et problem. Arntzen var redd for at Hoel skulle bli en kostbar affære. Han hadde tross alt blitt pop-stjerne. Men nei. For Hoel var det god nok betaling å få spise lunsj med legenden Harald Dutte Berg. Og slik ble det.

Jørn Hoel slo igjennom som artist i 1986, etter en imponerende opptreden i Melodi Grand Prix. Iført en rosa dress og med hockeysveis på hodet, havnet Hoel og låten «Inkululeko» på en solid 2. plass, like bak en annen nordlending iført rosa dress og hockeysveis. Ingen ringere enn Ketil Stokkan med låten «Romeo».

Vi har tatt en prat med Hoel om et mulig MGP-comeback, samt vennskapet med Albrigtsen. Han delte også sine aller beste sjekketriks.

Jørn Hoel ble jo tross alt kåret til Norges mest sexy mann på midten av åttitallet. Et stempel som har fulgt ham gjennom karrieren.

På godt og vondt.