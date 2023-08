JOY med bykonsert og albumslipp

Bodø-bandet JOY har mye spennende i vente. I dag klokka 12.00 kan du se guttene spille bykonsert, som en del av Nordland Musikkfestuke, og på fredag tar de turen til Gatafestivalen på Fauske.

Bandet serverer nordnorsk, ærlig pop. Hva er det med denne sjangeren som fenger så bra? Her er det lett å trekke sammenligninger til artister som Sondre Justad, Virkelig og Kristian Kristensen.

Dette tok vi en prat med JOY-vokalist og låtskriver Julian Øines Jørgensen om. Jørgensens teori er at søte, nordnorske gutter fenger i Oslo-området og trekker fram Sondre Justad som en banebryter innen denne sjangeren.

Selv svever vokalisten på en «rosa sky av lykke» for tiden, så her er det bare å krysse fingrene for at gleden smitter over på publikum, enten du tar turen til bytorget klokken 12.00 eller gatafestivalen fredag klokken 17.50.

