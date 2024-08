Julian Jørgensen om The Voice og veien videre med JOY

Julian Øines Jørgensen legger bak seg et spennende halvår.

Denne våren deltok han i TV 2-suksessen The Voice, hvor han sjarmerte publikum fra første stund.

Med gitaren i hånda og en egenskrevet nordnorsk låt, virket det nærmest som skrevet i stjernene at Jørgensen skulle velge Espen Lind som sin mentor. Et samarbeid Jørgensen satte stor pris på.

Torsdag står han på scenen i Bodøs sammen med bandet JOY.

– Guttene i bandet (JOY) sier at det var noe som skjedde med Julian i løpet av The Voice. Nesten som man har Julian før The Voice og Julian etter, sier Jørgensen, som ikke legger skjul på at deltakelsen har gjort at han føler seg tryggere på scenen.

– Jeg føler at jeg klarer å connecte bedre med musikken og publikum. Jeg nyter hvert sekund på scenen, sier Jørgensen med et smil.

Førstkommende torsdag, 8. august, kan du høre bandet på Dama Di.

