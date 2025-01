Julian Jørgensen slipper låt

2024 ble et innholdsrikt år for Julian Jørgensen.

Først deltok han i TV 2-serien The Voice – Der han kom hele veien til live-sendingene. Så fikk han tildelt en rolle i «Heroinbyen», en film som skildrer rusmiljøet i Bodø på 80- og 90-tallet. Dette bød på flere utfordringer for Jørgensen, som blant annet måtte lære seg å skate i forbindelse med rollen. Filmen skal etter planen ferdigstilles i 2025, og er forhåpentligvis premiereklar i 2026.

Også i år venter et spennende år for den unge artisten, med både låtslipp, EP, ferdigstilling av Heroinbyen og en utenlandstur. Allerede 28. januar reiser han til Italia sammen med Aleksander Emilsen, kjent fra MinTrio og Elsk, for å skrive ny musikk. Samme dag slipper han singelen Kan du hør mæ? Låten byr på koring, pop og nordnorske fraser.

Låten har en dramaturgisk sterk oppbygging – og det er ingen tvil om at den myke stemmen til Jørgensen løfter lytteropplevelsen. Her er det med andre ord bare å glede seg. 28. januar hører du låta på Radio 3, samt diverse strømmeplattformer.

Hør intervjuet her: