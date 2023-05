Junior FRUKT – For kreative 7. klassinger

Kjenner du en kreativ 7. klassing som liker å male, spille teater eller synge? Kanskje har de en drøm om å spille i band eller sysle med teknikk?

Da bør de melde seg på Junior FRUKT. Dette er et unikt kulturtilbud for ungdom som liker å møte nye mennesker eller gjøre noe kreativt.

I samarbeid med Bodø Kommune har FRUKT blitt arrangert så langt tilbake som i 2005. Mange lokale kulturprofiler har vært innom FRUKT i løpet av sin oppvekst i Bodø.

For noen år siden bestemte de seg for å inkludere de som er litt yngre og Junior FRUKT så dagens lys. Arrangementet varer i 2 dager og er en slags smakebit på ordinær FRUKT, som går over 5 dager i høst- og vinterferien og holdes for ungdom i alderen 13-18 år.

Vi har tatt en prat med Sivert Klingenberg og Even Skogøy. De jobber frivillig i FRUKT-teamet og er blant annet med på å arrangere Junior-FRUKT, samt å utforme og videreutvikle konseptet videre.

Junior FRUKT arrangeres 3.-4. juni og påmeldingsfristen er 31. mai.

Påmeldingsskjema finner du her.

Hele praten med Klingenberg og Skogøy hører du her: