Parkenfestivalen slapp mandag de første artistene til neste års festival, og for noen navn vi fikk presentert.

Godbit etter godbit kunne man scrolle seg gjennom da Parkenfestivalen la ut nesten hele programmet sitt på sin facebookside klokken 19.

På hovedscena kan parkenpublikummet glede seg til følgende artister:

Kaizers Orchestra

Keane

Pixies

The Cardigans

Susanne Sundfør

Birdy

Veronica Maggio

Bernhoft

Emma Steinbakken

På Parkscena annonserte Nord-Norges største festival disse artistene:

Span

Joey Valence & Brae

Motorpsycho

Yung Gravy

Honningbarna

Asgeir

Charlie Cunningham

Her gjenstår det to artister som vil bli sluppet ved en senere anledning.

I Svømmehallen Scene og på Skogenscena skal følgende navn opptre:

Matthew and the Atlas

Elliot Greer

Peter Oren

Feber

Defusion

Også her kommer det flere navn før festivalen braker løs 16-17 august 2024.

Hvem som skal spille på Torsdag i Parken 15. august, samt Familieparken blir også sluppet senere.

Billettslippet til neste års festival finner sted førstkommende onsdag, og mer informasjon om det er å finne på Parkenfestivalens egne kanaler.

Ansvarlig Redaktør i Radio 3 Bodø Benjamin Solås lar seg imponere av artistslippet til neste års festival.

– Det er definitivt den beste line upen jeg noen gang har sett på hovedscenen. Gigantnavn som Keane og Pixies, ikke minst Kaizers som leverte skikkelig show sist de var her og solgte ut comebackturneen sin nærmest før den ble annonsert. Veronica Maggio leverte også til terningkast seks sist, det blir garantert allsang.

Hva med de andre scenene?

– En perfekt miks av band de fleste kjenner til og ønsker å oppleve, med nye spennende navn kanskje ikke alle har hørt om, men som fort kan bli nye favoritter hos folk. Totalt sett med alle scenene er dette kanskje tidenes parkenslipp.

Hva gleder redaktøren seg mest til?

– Det blir så klart rått med et band som Keane, men navnet som jeg ble imponert aller mest av var Birdy. En fantastisk stemme jeg har grått til, gledet meg over, koset meg med, jeg kan faktisk ikke vente til hun skal trollbinde Bodø. Jeg forventer 8000 tårer og litt til når Skinny Love blir runget ut over Rensåsen.

Slik ser plakaten ut foreløpig: