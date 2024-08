KAOS til Parkenfestivalen 2024: – Det var over all forventning!

Også i år hadde lokale band og artister muligheten til å søke om å få spille på Skogen Scene under Parkenfestivalen.

Om du ønsker å oppdage unge lokale talenter, er dette en ypperlig mulighet for nettopp det.

I år skal nemlig Lemé, Tommy Tito, Jörgen, Posing Woods, KAOS og Defusion spille på Skogen Scene.

Vi tok en prat med KAOS, et band der medlemmene er mellom 13 og 17 år, og egentlig for unge til å delta på Parken. Til tross for dette kunne Henry Åsli Wennberg avsløre at også de får lov til å sjekke ut de andre artistene på festivalen, så lenge de har verge til stede.

KAOS har bare spilt sammen siden oktober, og søkte nærmest som et skudd i blinde, i følge Wennberg. Gleden var derfor stor da de fikk beskjed om at de var blant de utvalgte til å spille på Skogen Scene

«Vi håper på masse folk, det må være lov», sier Wennberg.

Bli bedre kjent med det unge bandet her:

