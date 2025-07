Kjerringøydagan tilbake i ny drakt

10 til 13. juli braker det løs på Kjerringøy når Nye Kjerringøydagan ser dagens lys.

Fredag klokken 17.00 er det duket for offisiell åpning i det ærverdige Zahlfjøstunet. Programmet består av kanonsalutt med Nyholms Skandses Compagnie, minikonsert, og en åpningstale av kommunedirektør Kjell Hugvik. I fjor besluttet Bodø Kommune å kutte i tilskuddet til Zahlfjøstunet, men lokale ildsjeler tok grep for å unngå at bygget ble solgt. Det klarte de med glans. Nå håper Lisa Dillan at bygget blir hyppig brukt av lokale aktører i tiden fremover.

Under festivalen blir det en rekke arrangementer for store og små. Publikum kan blant annet oppleve konsert i Kjerringøy Kirke, konkurranser, leker, og ikke minst en magisk fest på ungdomshuset med livemusikk lørdag klokken 20.00.

Hør mer om alt som skal foregå her: