Klart for årets Gakk Gakk Race

Det årlige andeveddeløpet Gakk Gakk Race i regi av Kirkens bymisjon går av stabelen denne helga.

Vi har hatt besøk av Chris Slettvoll fra Kirkens Bymisjon, og han forteller oss at inntektene går til Kirkens bymisjons arbeid med rus og fattigdom.

Gakk Gakk Race et andeveddeløp med nummererte badeender. Du som deltaker kjøper badeender, som slippes ut i elva på Kultursentret til et forrykende race.

I tillegg til selve racet blir det aktiviteter, kulturelle innslag og gøy for små og store. Alt er duket for en fantastisk dag for hele familien.

– En gang i året samler vi masse mennesker ved Nordland kultursenter. Der renner det ei elv ut i en andedam, hvor vi slipper ut nummererte badeender som man kan kjøpe og vinne mange fine premier.

PREMIELISTE

1 Gavekort på 10 000 kr. på City Nord (levert av Bodø Energi og DNB)

1 Gavekort Coop 2500 kr. (levert av Coop Nordland)

2 Parkenpass 2022 (levert av DNB)

2 Konsertbilletter Kurt Nilsens julekonsert, Stormen (Bodø Energi)

4 billetter til Parken Ung (levert av DNB)

2 Opptur-pass 2022 (levert av Oppturfestivalen)

1 gavekort på weekend for 2 på Thon Hotel Nordlys (levert av Thon Hotel Nordlys)

1 frokostgavekort for 2 på Thon Hotel Nordlys (levert av Thon Hotel Nordlys)

5 billetter til Bodø Glimt-kamp (levert av Bodø Glimt)

Ryddecontainer til en verdi av 3590 kr. (levert av Iris Retura)

KJØP ENDER HER:

https://www.deltager.no/event/gakkgakk2022#init