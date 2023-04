Kom og opplev dansens dag med Fryd dansestudio!

Dansens dag nærmer seg med stormskritt og vi har i den anledning tatt en prat med instruktør og eier av Fryd dansestudio, Monja H. Jensen Myreng.

Dagen arrangeres 29. april hvert år, på fødselsdagen til han som omtales som grunnleggeren av den moderne ballett. Nemlig Jean-Georges Noverre.

Studioet skal markere dagen på flere måter i helga som kommer. Hvorfor er det så viktig med slike arrangementer og hvem passer dansens dag for?

Vi får også høre litt om bakgrunnen til dansestudioet og hvordan de jobber for et inkluderende dansemiljø for alle.

Har du ingen planer i helga? Da har Myreng en klar beskjed til deg: Bli med på dansegleden.

Hvordan dette skal markeres kan du høre mer om her: