Kommer til Bodø for første gang

21.11.2025
Janne Formoe kommer til Bodø med Janneloven.

Man skulle kanskje ikke tro det, men Janne Formoe har aldri vært i Bodø før, ei heller hatt show her! Nå er det endelig tid for det.

Formoe som ble en landeskatt i barnealder i rollen som Sunniva i Kaptein Sabeltann er nå blitt stor, og kommer til Bodø og Stormen med soloshow fredag 21. november.

Showet har hun kalt for Janneloven og handler om karriere, kjærlighetslivet underlivet og det meste annet livet har å by på.

Selv er hun en skap-Bodø/Glimt supporter i følge henne selv, og gleder seg til å opptre i Bodø.

Hør mer om det og om showet i praten vi hadde med henne her:

Benjamin Solås

Benjamin Solås er en 30 år gammel Bodøgutt som alltid er i godt humør. Han har jobbet i Radio 3 siden 2014 og er kanalens ansvarlige redaktør, i tillegg til å være programleder for morgenshowet og ettermiddagen.

