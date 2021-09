Kommer tilbake til Bodø

Superstjernene i a-ha setter nok en gang kursen til Bodø, men ikke for å holde konsert denne gangen.

Bandet skal nemlig spille inn, og gi ut ny musikk for første gang på 7 år. I tillegg skal de spille inn film og musikkvideoer under produksjonen. Stedet de har valgt å legge dette til? Bodø!

Nærmere bestemt Svømmehallen Scene skal huse storsatsingen til et av verdens mest kjente band. Gjengen tar med seg et team på rundt 100 personer som skal jobbe i Bodø med det nye materialet til a-ha.

A-ha var sist i Bodø i februar 2020 rett før koronapandemien brøt ut, hvor de holdt konsert for over 10.000 bodøværinger. Før det var de her som headlinere til Parkenfestivalen 2018. Endelig får de i følge bandet selv muligheten til å være her lengre.

– Denne gang skal vi være der lenger, ta farge av stedet, og gjennomføre et prosjekt som bruker den majestetiske naturen som en viktig ramme rundt det hele, sier Magne Furuholmen til Avisa Nordland.

