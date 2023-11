Konsert med julekrydder og Kulturveien Brass

Tirsdag er det klart for Konsert med julekrydder i Saltstraumen.

Kulturveien Brass er en sammensetning av Saltstraumen Musikkorps, Misvær Musikkforening og Hornmusikkforeningen Tempo fra Beiarn.

De ulike organisasjonene gjør fortsatt oppdrag hver for seg, men i april i fjor bestemte de seg for å spille sammen under et navn. Dette for å også kunne gjøre større oppdrag og utvide korpset.

Vi tok en prat med Ingrid Børli om tirsdagens arrangement.

Hun er også klar i sin sak: Å ha en hobby i voksen alder er anbefalt.

Hør mer her: