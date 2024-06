Kor står sterkt på Tverlandet

Søndag er det duket for sommerkonsert med Tverlandet Ten Sing og barnekoret Colours.

Kor-tradisjonen på Tverlandet står fortsatt sterkt, noe dette arrangementet er et klart bevis på.

Tidligere besto tilbudet av et barnegospel og et pikekor. I 2015 ble pikekoret omgjort til Ten Sing for å utvide mulighetene. Ten Sing Tverlandet er ikke lengre bare for piker, og inkluderer både kor og band.

Dette er noe besøkende i Saltstraumen Menighet setter stor pris på.

Vi har tatt en prat med Matheo Anbakk, som har vært med i Ten Sing i to år. Eller var det tre? «Vi kan si to og et halvt,» sier Anbakk kontant.

Vi fikk også besøk av Linn-Marie Estensen, som jobber som musikk- og trosopplæringsmedarbeider i Saltstraumen menighet.

Hør hele innslaget her: