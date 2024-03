Kristine Willassen debuterer under artistnavnet ROVAS

Fredag 1. mars slipper 19 år gamle Kristine Willassen sin aller første låt under artistnavnet ROVAS.

Låta heter «Is It Killing You?» og handler om det å ikke komme seg over noen etter et brudd, samtidig som man lurer på om den andre føler det samme.

Bodøjenta studerer låtskriving ved Limpi (Lillehammer Institute of Music Production and Industries), en privat høgskole, utviklet av profesjonelle aktører fra musikkindustrien.

Willassen trives godt med studiene og ser fram til å etablere seg i bransjen etter endt skolegang.

Vi har tatt en prat med Willassen, som sommeren 2023 fikk æren av å spille på Parkenfestivalen da et annet band meldte avbud i siste liten. Dette var en stor opplevelse for den unge artisten, som trekker fram dette som en av Bodøs styrker. Til sammenligning med medstudenter fra andre steder i Norge, ser Willassen at Bodø er en by som tilbyr mange muligheter for unge musikere.

Selv om hun verdsetter Bodø, er Willasen glad for muligheten til å studere låtskriving i Lillehammer. På Limpi er det ingen vanlige klasserom, men heller studioer og oppholdssteder der man kan møtes for å skape musikk sammen og hjelpe hverandre.

Hør innslaget etterfulgt av låta til ROVAS: