– Kul ‘an litt med støvsugeren og kom på konsert

Jazzmusiker og komponist Tore Johansen har funnet fram både trompet og nordnorske juleviser, og er klar for å holde konsert for Bodø-folket.

Onsdag 20. desember serveres juleplata «Natt, Stille», en plate der Johansen har samlet sine favorittjuleviser.

Er du i tvil om du rekker det? Da har Tore Johansen en klar oppfordring i julestresset:

«Kul ‘an litt med støvsugeren og julepynten, ta en pustepause og kom på konsert! Det har alle godt av.»

Det ryktes også at Johansen er en av to kjendiser Tverlandet har å by på.

Hør mer om det her: