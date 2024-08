Lange køer da Viggo Venn inntok scenen på Familieparken

Familieparken 2024 er godt i gang, men da Viggo Venn inntok scenen, var det fortsatt lange køer inn til festivalen.

Vi sjekket stemningen i køen:

Det møtte vi tre unge karer som var helt middels misfornøyd med å ha gått glipp av første del av showet.

Selv om køen var lang, var det flere som ikke anså ventetiden som et problem.

– Det gikk egentlig ganske kjapt, sier Lone. Roald sier seg enig i dette og legger til at det gikk raskere enn de trodde det skulle gå.

Vel inne på festivalområdet snakket vi med en venninnegjeng som heller ikke syntes det var noe stort tap å gå glipp av første nummer.

– Vi et egentlig ikke helt hvem han er, sier en av dem. Alle er imidlertid enige om at Marstein er kveldens høydepunkt.

Til tross for lange køer må vi konkludere med at innslippet gikk raskt og effektivt, og at de som ønsket å se Viggo Venn forhåpentligvis kom seg inn i tide.

Da Viggo Venn gikk av scenen, snakket vi med Morten og Leo i publikum. Her var det tydelig at Morten koste seg mest med showet. Også de hadde kommet inn sent på grunn av de lange køene.