Langsandfestivalen slapp sin første artist

Langsandfestivalen, som har vært litt uheldig med vær de siste årene, men alikevel klart å lagd en fantastisk fest hver år har nå sluppet sin første artist.

Festivalen skal arrangeres helgen 3-4 juli neste år og har gitt uttrykk for at dette vil bli den beste festivalen de noen gang har laget. Det på grunn av at det blant annet skal satses mer på større artister med nye eiere på banen. Nå har festivalen på Sandhornøya sluppen sin første artist.

– Gaute Ormåsen

Og det er klart for å brekfte første aritst!

Mange av dere gjettet kanskje svaret, men nå er det bekreftet!

Dette var bare en start, og vi har en lang rekke med større artister vi slipper!

Vi slipper på samme tid 50 billetter til tilbudspris!

695,- pr. billett! – La festivalen ut på sin Facebookside i dag.

Gaute Ormåsen startet sin karriere med å komme på andreplass i første sesong av Idol, hvor Kurt Nilsen vant forran han. Etter det har det vært mye stille fra artisten som også har en skuerspillerkarreire. Men han har likevel sluppet flere hits som «Smak av deg» og «Kjærlighet er mer enn forelskelse».