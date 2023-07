Bodøjenta Thale Krogtoft er klar for låtslipp fredag 14. juli!

Låta «Vis mæ kem du e» handler om å tørre å være seg selv og ikke minst ta plass.

Krogtoft har selv slitt med å ta plass og har, som flere unge kvinner før henne, vært redd for å være for mye. Det fantes likevel et unntak. Scenen har alltid vært et fristed for Krogoft, som nå ønsker å formidle dette og vise hvem hun er.

Vi har tatt en prat med Bodøjenta i forbindelse med låtslippet.

Hele innslaget hører du her: