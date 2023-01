Legenden kommer til Bodø med nytt show

Den Irske stand up komikeren Dara O’Briain returnerer til Bodø for tredje gang.

Denne gangen med sitt nye show «So… Where Were We?». Dara er en av kontinentets mest fartsfulle komikere hvor han reiser året rundt for å framføre sine spektakulære show.

På hans forrige turne var han innom hele 20 forskjellige land og framførte showet sitt 180 ganger, før koronapandemien stengte ned verden.

Passende nok tittel på hans nye show er han igjen klar for å innta Bodø og denne gangen Svømmehallen Scene.

Vi tok en prat med den irske komikeren hvor han blant annet fortalte om showet sitt og tidligere opplevelser i Bodø, der han gikk nærmere innom erfaringer fra en viss karaokebar i byen.