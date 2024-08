Lemé – Fra halvferdig produkt til Beddingen og Parken

Det gikk over all forventning da Edward Valentin Engen, Magnus Mathisen, Ludvig Mathisen Anvik og Eilas Undrum representerte musikklinja under Bodø Jazz Open 2024.

Det unge bandet Lemé, som måtte finne på et navn i hui og hast, gikk for et tradisjonelt navnevalg: nemlig å satte sammen forbokstavene i navnene sine, dog med en akutt aksent for litt ekstra finesse.

Lemé fikk gode tilbakemeldinger på sin opptreden under Bodø Jazz Open, noe som gjorde at de ble booket til flere arrangementer under festivalen. Dette ga dem ekstra motivasjon til å satse videre.

Til tross for at guttene bare har spilt sammen i et halvt år, har de hatt en bratt læringskurve. Fredag 9. august står de på scenen på Beddingen Kulturhus, hvor publikum kan forvente nåde lidenskap, energi og dans. Bandet er også i en låtskrivingsprosess, og nytt materiale skal testes ut. Kanskje får du en sniktitt allerede i kveld?

Og som om det ikke var nok, har Lemé også blitt trukket ut som ett av bandene som får spille på Skogsscenen under Parkenfestivalen, fredag 16. august.

Bli bedre kjent med bandet her: