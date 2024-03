Lisa Stokke garanterer dansefot i Bodø

ABBA-musikalen Mamma Mia! hadde urpremiere i London i 1999.

Interessen var enorm, og publikum strømmet til West End for å få med seg den nyskrevne forestillingen.

I 2008 kom spillefilmen med samme navn. Dette økte interessen for ABBA ytterligere, også blant yngre. Med stjerner som Meryl Streep, Colin Firth og Pierce Brosnan i ledende roller, ble filmen en stor kommersiell suksess. Meryl Streep var å se i hovedrollen Donna Sheridan, og Amanda Seyfried spilte hennes datter Sophie.

I 1999 var det Norges egen Lisa Stokke som spilte rollen Sophie. Dette gjorde henne til en viktig bidragsyter i å forme karakteren slik vi kjenner den i dag. Bare fire måneder tidligere hadde Stokke uteksaminert seg fra Liverpool Institute for Performing Arts. Den bratte læringskurven ga henne derfor verdifull erfaring andre bare kan drømme om.

Det er ingen tvil om at Lisa har et stort hjerte for ABBA.

Lørdag 9. mars inntar hun Store Sal i Stormen Konserthus, med Lisa loves ABBA.

Vi har tatt en prat med Stokke.

Hør innslaget her: