Madrugada spiller på Torsdag i Parken

Onsdag ble det klart hvem som skal spille på Torsdag i Parken 2023, og det er ingen småfisk.

Selveste Madrugada skal runge ut over Rensåsparken under festivalens «vorsspiel». De får også med seg Vidar & Bandet som skal spille samme kveld.

Forrige gang Madrugada var i Bodø sto de på Svømmehallen scene. Den sene februarkvelden tidligere i år var den første ordentlige konserten bandet gjorde etter at koronapandemien hadde roet seg.

Torsdag 17. august 2023 kommer de tilbake, og da skal de på scenen i Rensåsparken.

Bandet var på høyden da de la inn årene i 2008. Men elleve år borte fra rampelyset, bidro bare til å forsterke bandets status. Da de tre gjenlevende originalmedlemmene gjenforentes i 2019, for å gjøre ære på debutalbumet Industrial Silence, var de større enn noen gang, noe de også bevist til det fulle under Parken samme år.

Turneen de la ut på i 2019, ble oppunder 100 konserter lang. Det var et triumftog, med blant annet to utsolgte kvelder i Oslo Spektrum, festivaljobber over hele Norge og en lang serie konserter på kontinentet, der bandet nå solgte ut dobbelt så store haller som tidligere. I 2021 slapp Madrugada det svært kritikerroste «Chimes at Midnight», ifølge bandet «et ektefødt barn av helt usedvanlig god stemning». Det oste klasse og spilleglede fra et potent band som fremdeles har mye på hjertet, og albumet fikk topplasseringer på listene i både Norge, Hellas, Tyskland og Sveits.

– Jeg var selv å se dem sammen med 25000 andre på Panathenaic Stadion i Athen i september, og kan med trygghet fastslå at bandet aldri har vært bedre enn akkurat nå, sier Gøran Aamodt i Parkenfestivalen.

– Og så er det ekstra gøy at Madrugada tar med seg det lokale koret, Det Vilde Kor på utvalgte låter», legger Aamodt til.

Vidar Vang & Bandet vokste opp sammen i den lille bygda Bjerkvik, nord i Nordland. De spilte på samme fotballag, var i hverandres bursdager, lekte gjemsel og gikk på gulrotslang sammen, sang og spilte i de samme bandene – og var noen ganger forelsket i den samme jenta.

27. Mai 2022 slapp Vidar Vang dobbeltalbumet «Vidar Vang & Bandet» – i et år der Vidar Vang også markerer sitt 20-årsjubileum som plateartist.

Vidar Vang er nå tilbake med «gamlebandet» – barndomsvennene hans fra Bjerkvik – Gaute Fredriksen (bass), Raymond Jensen (lead gitar) og Kenneth Simonsen (trommer). De han lagde sine to første album sammen med. Produsent er Cato «Salsa» Thomassen, som også produserte debuten deres, «Rodeo», i 2002.

Live er Vidar & Bandet lyden av fire mennesker som spiller på instrumenter sammen – uten loops eller forhåndsprogrammerte tracks.

Det nye dobbeltalbumet er spilt inn live i studio, på åtte dager. Så det du hører er det du får. Rått og direkte.

Albumet er Vidars 14. i rekken, og hans tredje med Bandet. Gaute, Kenneth og Raymond har i årene siden de spilte sammen sist vært med i andre kritikerroste og Spellemannsvinnende band, som My Midnight Creeps, The Dogs, wow!Signal, Shit City, Smoke Mohawk og The Devil & The Almighty Blues. Gaute Fredriksen slapp i 2018 også sitt første soloalbum.