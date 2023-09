Makosir til Bodø

Den fremragende artisten Patrick Makosir, kjent for å bidra Hkeem på låter som «Danser videre i livet» og Arif på låta «Litt for sent», kommer til Bodø!

Makosir spilte under fjorårets festival av Førsommer i Bodø, men er nå klar for å innta en større scene.

Denne gang spiller han på Sinus og artisten lover både liv og stemning. En perfekt måte å kickstarte helga på.

Makosir har tidligere blitt kåret til månedens Urørt på P3, og har etter alt å dømme en strålende fremtid i vente.

En ting som imidlertid ikke er like kjent, er at Makosir debuterte som musiker i 2015, under innspillingen av NRK Supers «Gratulerer med dagen», som gikk som en farsott på internett.

Dette tok vi blant annet en prat med den unge artisten om.

Hør praten her: