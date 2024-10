Moddi og Kajsa Balto forener nordnorsk og samisk klang på Sinus

Pål Moddi Knutsen, bedre kjent som Moddi, synger på samisk førstkommende lørdag, 23. oktober.

I anledning Samisk språkuke inviterer Moddi og Kajsa Balto til en konsert på Sinus, med tilhørighet som kveldens tema.

Visesangeren Moddi, oppvokst på Senja med en mor fra Østlandet, og Kajsa Balto, som tilbragte barndommen i Oslo med en samisktalende far, møtes for første gang musikalsk gjennom dette samarbeidet. Ifølge programbeskrivelsen vil Moddis nordnorske viser og Baltos samiske sanger smelte sammen i en konsert der språkene, stemningene og historiene utfyller og driver hverandre fremover.

På konserten vil både gammelt og nytt materiale bli fremført, og Moddi skal prøve seg på samisk for første gang. Det er noe han innrømmer at han har vært litt nervøs for.

– Det er noe med arven etter over 100 år med fornorskning, og det faktum at jeg ikke vet om jeg har samiske røtter, som gjør at jeg kjenner på en viss berøringsangst, sier Moddi. Han legger til at han har blitt tatt varmt imot av det samiske miljøet, og at både Kajsa Balto og andre har møtt ham med åpne armer.

Lørdag 26. oktober kl. 18:30 spiller Moddi og Kajsa Balto på Sinus Scene i Stormen Konserthus.

