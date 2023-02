Nå er det blåfrost i Bodø

Til tross for lite frost så langt i år er det både blått og hvit krystall over bodøbyen denne helga.

I tillegg fylles altså byen med god musikk og mye glede når den velkjente Blåfrostfestivalen braker løs denne helgen for første gang i Bodø.

Lang historie kort holder jo egentlig festivalen til på Rognan og Slipen Scene, men Saltdal Kommune som eier bygget syntes ikke noe om at det skal være folkefest i Indre Salten og gjorde dermed det de kunne for å jage festivalen ut av bygda. Av den grunn har festivalen flyttet seg til Bodø i år, og tatt ringvirkningene som gir økte inntekter og muligheter for kulturliv, næringsliv og det som er med seg på lasset.

Tilbake til festivalen som altså da arrangeres i Bodø, og på scener som Svømmehallen, Damadi og i en stor lavvo utenfor Svømmehallen som skal fylles med musikk og glede. Festivalen kan i år skimte med artister som Sondre Justad, Arif, Voilet Road og Red Rum Club pluss mye mer.

Det er også en egen barnefestival på lørdag med arrangementer blant annet i Stormen, mer om det lengre ned i saken.

Festivalen ble utsolgt umiddelbart etter slipp av festivalpassene, men det ble i ettertid lagt ut noen dagspass slik at man kan få med seg deler av festivalen fortsatt. Se programmet nederst i saken.

Vi tok en prat med festivalsjef Øivind Holthe like før det hele braket løs. Dette hadde han å si til oss:

Som nevnt er det også en barnefestival bakt inn i festivalen. Vi tok en prat med Marianne på Stormen Konserthus som arrangerer delen av programmet som skal være der. Dette hadde hun å si om det:

Her er programmet fredag, og noen lure festivalvettregler å følge: