NOME: – Det blir trøkk og det blir fest

Onsdag 13. desember blir det «ny, fresh klubbmusikk du ikke har hørt før», når brødrene Simon og Mikkel Nome inntar Dama Di.

Elektronikaduoen NOME kommer fra en musikalsk familie og har opptrådt i familieselskap med hvert sitt instrument.

Likevel var det ikke før i sommer at brødrene begynte å spille med hverandre for alvor. Fram til nå har Simon og Mikkel spilt hver for seg.

Hvordan har samarbeidet gått så langt og hva inspirerer guttene i musikken?

Resultatet får du høre på Dama Di i kveld, onsdag 13. desember.

Hør praten med NOME her: