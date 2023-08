Nordland Musikkfestuke i gang for fullt

Musikkfestuka er endelig i gang!

Vi har fått besøk av festivaldirektør Gro Bergrabb. Hun tok turen innom for å gi oss et innblikk i årets festival, spennende gjester og arbeidet så langt.

Som publikum har man mye fint i vente. Selv trekker Bergrabb fram Kammerorchester Basel & Ivo Pogorelich, Kyiv Kammerkor og bykonsert med Exo Kids som noe av det man bør få med seg.

Og som alltid avsluttes musikkfestuka med et sommernachspiel. I år der den hører hjemme, i Bodøsjøen. Der jobbes det for fullt for å rydde klart området. Det gjenstår fortsatt en del arbeid. Kommer man i mål?

Hele programmet finner du her.

Hør praten med Bergrabb: