Norges beste liveband slo til igjen

På fredag var det duket for det første utsolgte showet i Svømmehallen Scene denne høsten, det måtte et rockeband i ekte bygdestil til for å selge ut Svømmehallen i Bodø.

Hør reportasjen/anmeldelsen her, eller bla videre for å lese den:

For det er det Rotlaus er kjent for, og det de har tatt Norge med storm de siste årene med. Å være rockebandet i Norge i god bygdestil, kanskje noe mer moderne enn band vi kan sammenligne dem med som Hellbillies og Vassendgutane.

Rotlaus åpnet konserten i Svømmehallen med kjennemerket deres. Å spille et rått introriff bak et forheng før det slippes ned i det riffet når sitt klimaks, og selv om det kunne høres slik ut i salen da teppet tatt skulle dette være langt i fra det som ble kveldens klimaks.

Vi får vel være ærlig å si at denne sekseren som konserten skulle vise seg å bli ble solgt allerede på dette tidspunktet da fronfigur Bjørn Marius dukker opp på scenen med et Glimtflagg på gitaren sin. Legendarisk.

Bjørn Marius som forøvrig har aner fra Salten hvor han senere i konserten uttalte at han er 25% fra Inndyr med slekt derfra, og at det derfor var lett for han å spille med Glimtflagg på gitaren, tross bandet opprinnelig er fra Sunnmøre. Enda bedre ble det da han fikk salen til å bue på Brann ettersom det ene bandmedlemmet var Brannsupporter.

Rotlaus har bygget seg opp en skikkelig hitparade, og det vi bemerker oss ganske tidlig i løpet av showet er at nesten hver låt de spiller i starten kunne like så godt vært avslutningsnummeret.

Stemningen er til å ta å føle på gjennom både Byjenta og det tar virkelig av når de spiller Gatelongs. Det nevnte klimakset kom kanskje når de dro frem monsterhitten «Berre i natt». Oppbyggingen er enorm hvor publikum synger den selv et par ganger før stemningen gikk rett i taket når bandet så kjører på for full maskin. Denne allsangen gutta i Rotlaus skaper her tror jeg ikke Svømmehallen har sett maken til før.

De kan å lage stemning, noe også gitarsoloen i forbindelse med «Ei runde til» beskriver. Rotlaus har turnert langt og lenge de siste årene, mens de har laget ny musikk. Til tross for en del singelslipp de siste årene har vi ikke fått nytt album siden 2018, men det er i følge bandet ikke lenge igjen til det kommer nytt.

Rotlaus annonserer på scenen til stor jubel fra salen at det kommer nytt album til neste år og vi får servert noen smakebiter fra dette.

Til oss som var på forrige Rotlauskonsert i Svømmehallen for to år siden kunne man kanskje tenke at den ikke levde helt opp til forventingene og at det var noe med lyden som ikke satt helt den gang. Om det er konsertlokalet som har utbedret seg til å passe bedre til rockekonserter eller som det er Rotlaus som har med seg bedre lydutstyr denne gangen vites ikke. Men det er ingen tvil om at denne gangen satt det!

Som vi har nevnt tidligere kunne bandet avsluttet med nesten hver av låtene de spiller, det er så bra stemning på omentrent hver eneste en. Hitreportoaret deres er nesten unikt i norsk sammenheng.

Så man kan nesten ikke si at de sparer det beste til slutt, for alt er så bra gjennom hele konserten. Stemning blir det likevel først med «Rundt neste sving» før bandet forteller om hvordan de ikke er noe jålete med masse dans og pyro, de er bare fem mann som spiller og koser seg!

Fortsett med det Rotlaus, det fungerer jævlig bra!

Som sist gang de var her så avslutter de ironisk nok med «Aldri tilbake» hvor de altså synger «Kjeme aldri tilbake, kjeme aldri igjen». Så da får vi avslutte igjen med at det håper vi absolutt de gjør, for Rotlaus er et fantastisk liveband og absolutt noe du burde få med deg i løpet av livet. Vi gleder oss til neste gang de kommer nordover, da nok med nytt album med i semitraileren!

Soleklart terningkast 6 på høstens første utsolgte konsert i Svømmehallen.