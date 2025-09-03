Norges mest populære artist kommer tilbake til Bodø

At Ari Bajgora har tatt Norge med storm er det ingen tvil om. Rapperen fra Grünerløkka har markert seg som en av de mest fremadstormende solorapperne i landet, og på fredag slapp han del 2 av debutalbumet «Valgte å gå, og vi gikk». 8. november returnerer han til Bodø for å gjøre to konserter i Svømmehallen scene!

Norgesrekord

mai slapp han debutalbumet Valget å gå, og fikk meget gode kritikker. Fire dager etter toppet han Spotify Topp 50 i Norge med låten «Falle og slå seg». Hele sju av åtte låter fra skiva lå på topplista.

august – dagen etter han fikk terningkast 6 av Avisa Nordland for sin konsert på Parken – kunne VG fortelle at Ari hadde satt rekord. Ingen andre norske låter har toppet strømmetjenestens hitliste like lenge i ett strekk som «Faller å slå seg»

– Sjeldent har vi sett en slik åpenbar artistdiamant presse seg fram, sier Gøran Aamodt. En og en halv måned før albumet ble sluppet hadde Parken og Avisa Nordland sending hvor Gøran Aamodt og Avisa Nordlands Freddy Toresen snakket om alle artistene som skulle spille på Parken. Da Ari Bajgora var blitt avslørt ba Toresen Aamodt om å fortelle hvem Bajgora var. Etter å han tenk seg litt om svarte festivalsjefen: – Om jeg skulle satt penger på hvem som ville bli neste Karpe, da ville jeg satt penger på Ari Bajgora!

Til tross for å være 21 år har Ari allerede gjort mye av det andre drømmer om. Med imponerende 10 år på CV-en kan han sjekke av å opptre på God Morgen Norge som 11-åring, holde lillejulaften-sending på TV2 med daværende statsminister Erna Solberg som 12-åring, varme opp for Kamelen og 6ix9ine som 13-åring, og vinne “Årets Nykommer” på både Spellemann og under P3Gull som 21-åring.

Del to og to konserter

Forrige fredag slapp Bajgora del to av albumet og fortsetter sømløst å kombinere beinharde, ærlige raptekster med refrenger som setter seg umiddelbart – et uttrykk som er like kompromissløst som det er tilgjengelig. 8. november kommer han tilbake til Bodø for å gjøre to nye konserter.

Sammen med Bodø kommunes Ung kultur og Hjertebankfestivalen kan Svømmehallen scene invitere publikum under 18 år på rusfri konsert til kun 99 kroner.

– Bodø kommune ser viktigheten av slike ungdomsarrangement – og ungdom selv sier at de ønsker og trenger det – det skaper bolyst! Vi har god samarbeidserfaringer fra UNG2024 og gleder oss til å sammen med Hjertebank og Svømmehallen scene tilby Ari Bajgora til våre unge, sier Charlotte Nyheim Eriksen – Leder Ung Kultur i Bodø.

Dørene til den rusfri under 18 konserten åpner 17:00. Konsertstart er klokken 18:00. Etter at den rusfrie konserten er over og lokalet er ryddet åpner dørene på nytt klokken 20:00 til alminnelig konsert med 18 års grense. Konsertstart på denne konserten er 21:00.

Billettsalget til begge konsertene starter fredag 5. september kl. 10.00.