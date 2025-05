Norske musikalstjerner til Stormen

Jannike Kruse og Espen Grjotheim inviterer til en lørdag full av musikalglede når Musical Stories inntar Stormen.

Konserten har høstet strålende kritikker gjennom 13 år. Nå pakker de kofferten og tar Musical Stories med seg over polarsirkelen for aller første gang.

På scenen får du høre utdrag fra moderne musikaler som “Chess”, “Mamma Mia!” og “We Will Rock You”, til klassikere som “The Sound of Music”, “Les Misérables” og “The Phantom of The Opera”.

Kruse og Grjotheim har selv spilt i en rekke kjente musikaler – men hva er deres favoritt?

Svaret får du i praten under: